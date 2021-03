Weird Fish kündigt Aufbau-Sim Oddyssey: Your Space, Your Way an

Das neu gegründete Indie-Studio Weird Fish, das laut Pressemitteilung Erfahrung aus den Spielen Dying Light, Dead Island und Call of Juarez in sich vereint, hat seinen ersten Titel enthüllt Oddyssey: Your Space, Your Way ist eine Mischung aus Aufbauspiel und Erkundungsabenteuer im Weltraum, die es vor allem auf eure Lachmuskeln abgesehen zu haben scheint.

Im Spiel müsst ihr die Galaxie in einem kleinen Transportschiff nach Ressourcen absuchen. Diese werden vom Mutterschiff benötigt, das zwei Millionen Kolonisten der Erde beherbergt. Neben der Energieverwaltung und dem Management von Ressourcen werdet ihr in immer gefährlichere Bereiche des Alls vordringen müssen. Ein erwartetes Erscheinungsdatum kennen wir noch nicht, denn der Titel wird in die unendlichen Weiten des Early-Access eintauchen, aus denen nicht alle Spiele wieder zurückkehren. Kostenpunkt: knapp 30 Euro.