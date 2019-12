Weihnachtlicher Spaß in Destiny 2: Dawning-Event kehrt natürlich zurück

Diese Woche ist die neue Season of Dawn in Destiny 2 gestartet, passend dazu kehrt nächste Woche auch das beliebte Weihnachts-Event The Dawning (oder zu Deutsch: Anbruch) zurück. Wie schon im letzten Jahr werden die fleißigen Hüter einen portablen Ofen bekommen, mit dem sie Kekse backen dürfen. Mit diesen Leckereien macht ihr euch bei den verschiedenen Figuren des Spiels beliebt und erhaltet im Gegenzug Festtagsgeschenke. Am 17. Dezember startet das Ereignis, am 14. Januar endet es wieder. Ein kleiner Trailer zeigt die niedliche Idee:

You watching Werben