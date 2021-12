Weihnachten wurden Zehntausende Accounts in Call of Duty: Vanguard & Warzone gesperrt

HQ

Activision informierte uns am vergangenen Dienstag darüber, dass sie insgesamt 48.000 Konten von Cheatern in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard gesperrt haben. Das Anti-Cheat-System "Ricochet" konnte Auffälligkeiten in besagten Accounts identifizieren und somit verhindern, dass diese Nutzer weiteren Schaden anrichten. Betrug ist in Call of Duty also weiterhin ein anhaltendes Problem, doch Treyarch, Raven Software und Sledgehammer Games nehmen entsprechende Hilfsmittel in die Hand, um aus dem Online-Spiel eine bessere, gesündere Spielumgebung zu schaffen.