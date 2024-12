"Weihnachten ist unser Tag": NBA- und NFL-Persönlichkeiten kritisieren NFL-Weihnachtsspiele

HQ

Die National Football League (NFL), die größte Football-Liga in den Vereinigten Staaten, hat sich zum Ziel gesetzt, auch Weihnachten zu erobern. Obwohl die Spiele gelegentlich am Weihnachtstag angesetzt wurden, wenn sie auf die üblichen Wochentage fielen, veranstalten sie seit 2020 gezielt Spiele am Weihnachtstag, um von Familientreffen zu Hause vor dem Fernseher zu profitieren.

Dies war aus einigen Gründen umstritten. Vor allem von Basketball-Fans, denn der Weihnachtstag ist traditionell ein NBA-Tag, an dem seit der zweiten Saison im Jahr 1947 jedes Jahr am 25. Dezember Spiele ausgetragen werden.

Jetzt muss die NBA nicht nur sehen, wie die TV-Einschaltquoten sinken, sondern auch an einem so besonderen Tag gegen die NFL antreten, denn die American Football-Liga veranstaltet Musiknummern auf Super-Bowl-Niveau, wie Mariah Carey und Beyoncé, vor einem durchschnittlichen Publikum von 24 Millionen Menschen pro Spiel.

"Ich liebe die NFL, aber Weihnachten ist unser Tag", sagte LeBron James nach dem 115:113-Sieg der Lakers gegen die Golden State Warriors am 25. Dezember.

"Es zeigt nur, dass es nur ums Geld geht", sagte eine NFL-Legende

Aber die Ausrichtung von NFL-Spielen an Weihnachten wurde auch von Persönlichkeiten in der NFL-Welt kritisiert. Ben Roethlisberger, Quarterback, der von 2004 bis 2021 für die Pittsburgh Steelers spielte und zwei Super Bowls gewann, kritisierte die NFL in seinem Podcast.

"Es ist eine Schande, dass die Liga das tut. Es zeigt nur, dass es nur um Geld geht und dass dies ein Weg ist, wie sie mehr Geld verdienen und diese Sache herausfinden können, weil es für die Spieler nicht fair ist (...) Du wirst die Jungs dazu bringen, das gewalttätigste Spiel der Welt zu spielen, wohl drei Spiele in elf Tagen."

"Ich meine, es gibt keine Zeit für den Körper, um gesund zu werden und sich auszuruhen", sagte Roethlisberger und fügte hinzu, dass ihm die Spieler leid tun. "In den Ferien möchte man auch zu Hause bei seiner Familie sein. Das ist hart."

"Und ich weiß, dass ich zuschauen werde, die Leute werden zuschauen, also bekommen sie, was sie wollen." Tatsächlich hat die NFL Berichten zufolge 150 Millionen Dollar für die beiden NFL-Spiele am Weihnachtstag verdient, die weltweit auf Netflix gestreamt werden (während der von ESPN gezahlte Durchschnittspreis pro Spiel bei 26 Millionen US-Dollar liegt).