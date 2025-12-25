Weihnachten am Bondi Beach wurde getrübt, während die Australier um die tödlichste Massenerschießung seit fast 30 Jahren trauern

HQ

Die Weihnachtsfeierlichkeiten wurden am Donnerstag am ikonischen Bondi Beach in Sydney gedämpft, als die Gemeinde um den Terroranschlag trauerte, bei dem während einer jüdischen Chanukka-Veranstaltung letzte Woche 15 Menschen getötet wurden – Australiens tödlichste Massenschießerei seit fast 30 Jahren.

Die Polizei patrouillierte am Strand, während sich Hunderte von Menschen, viele mit Weihnachtsmützen, in stiller Erinnerung versammelten. "Alle respektieren und sind sehr traurig über das, was passiert ist... Die Leute hier sind am Strand, weil es wie eine Feier ist, aber jeder hat es in seinem Gedächtnis", sagt der britische Tourist Mark Conroy (über Reuters).

Der Anschlag vom 14. Dezember hat die Forderungen nach strengeren Waffengesetzen und strengeren Maßnahmen gegen Antisemitismus wieder verstärkt. Flaggen wehten auf Halbmast vor dem denkmalgeschützten Bondi-Pavillon, nahe dem Ort der Schießerei, die laut Behörden von einem Vater und Sohn durchgeführt wurde, die vom Islamischen Staat inspiriert wurden.

In Melbourne zeigt ein Auto mit dem "Frohes Chanukka!"Das Schild wurde am Weihnachtstag in Brand gesetzt, obwohl keine Verletzten gemeldet wurden. Premierminister Anthony Albanese verurteilte den Angriff und bezeichnete ihn als "unverständlich", da die antisemitischen Vorfälle in Australien seit Beginn des Israel-Gaza-Konflikts im Jahr 2023 zugenommen haben.