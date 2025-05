Weekend Box Office: Thunderbolts* legt einen soliden Auftritt hin, während Sinners sich als Überraschung der Saison etabliert

HQ

Die Leute kommen wieder ins Kino. Ja, vielleicht nicht mehr so viel wie noch vor ein paar Jahren, aber nach ein paar Monaten echter Krise für Kinos auf der ganzen Welt scheint es, dass die jüngsten Produktionen das Publikum ermutigen, wieder für das Kinoerlebnis zu bezahlen. An diesem Wochenende haben sie es erneut bewiesen, sowohl bei der Unterstützung für den neuen Eintrag als auch bei der guten Haltung der Veröffentlichung im letzten Monat, so die Daten von Variety.

Thunderbolts* wurde letzten Freitag eröffnet und erste Zahlen deuten darauf hin, dass es 162 Millionen US-Dollar überschritten hat an seinem ersten Wochenende. Das sind nicht ganz die 192 Millionen Dollar, die die vorherige MCU-Veröffentlichung in diesem Jahr (Captain America: Brave New World, mit insgesamt 192 Millionen Dollar) eingespielt hat, aber es ist eine positive Lektüre, wenn man die begeisterten Kritiken für die neue Produktion unter der Leitung von Florence Pugh mit dem zweiten Team des Marvel-Universums bedenkt.

Der andere Schlagzeilen-Hit des Wochenendes war der anhaltende Schwung von Sinners, dem Horrorthriller mit (zweimal) Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Der Vampirfilm war in den Vereinigten Staaten ein echter Erfolg, wo er an den heimischen Kinokassen fast 180 Millionen Dollar einspielte. Dies, zusammen mit den Einnahmen in den übrigen Ländern, hat den Film auf die aktuellen 236,6 Millionen US-Dollar Jahren steigen lassen, und viele Analysten sehen den Film bereits als sicher an, in den nächsten Tagen 250 Millionen US-Dollar zu überschreiten.

"2025 folgt dem gleichen Muster wie im letzten Jahr: Ein schwaches erstes Quartal, dann wachten die Kinokassen im April auf - in diesem Jahr haben 'Minecraft' und 'Sinners' den Weckruf geschafft", sagt David A. Gross, der die Filmberatung Franchise Entertainment Research leitet. "Der Sommerkalender ist vollgepackt mit Mainstream-Titeln mit breiter Anziehungskraft."

Wir müssen abwarten, wie sich zukünftige Veröffentlichungen wie Ballerina, Drachenzähmen leicht gemacht, Elio, F1 und 28 Years Later schlagen, um zu sehen, ob dieser positive Trend anhält und das Publikum wieder in die Kinos kommen lässt.