Wednesday Staffel 2 wird mehr Horror haben

Wednesday-Star Jenna Ortega hat ein wenig darüber gesprochen, wie sich die kommende zweite Staffel der Erfolgsserie von der ersten unterscheiden wird. Ortega sagte, dass Staffel 2 am Mittwoch einen etwas anderen Fokus haben wird, mit mehr Schwerpunkt auf Horror.

"Wir tendieren definitiv zu ein bisschen mehr Horror, aber es ist wirklich, wirklich aufregend, denn während der gesamten Serie braucht Wednesday zwar einen kleinen Handlungsbogen, aber sie verändert sich nie wirklich und das ist das Wunderbare an ihr", sagte sie. "Es gibt wirklich, wirklich gute Einzeiler, und ich denke, alles ist größer, es ist viel actionreicher. Jede Episode wird sich wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ein Film anfühlen, was schön ist."

Wir werden uns also in der nächsten Staffel nicht nur mehr in Richtung Horror bewegen, sondern es scheint, dass jede Episode auch eine abgeschlossene Geschichte sein wird, wenn sie wie ihr eigener Film sein wird. Solange Netflix mehr vom Gleichen liefert, ist es wahrscheinlich, dass die Fans zufrieden sein werden.