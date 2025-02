Weder ein MMO noch ein GaaS: Monster Hunter wird dem Kampf des Einzelnen gegen die Bestie treu bleiben

HQ

Monster Hunter feiert am 28. Februar seine lang erwartete Rückkehr auf PC und Konsolen, wenn Tausende von Jägern aufbrechen, um die Verbotenen Lande in Monster Hunter: Wilds zu erkunden. Capcoms langjährige Serie wiederholt die "Erfolgsformel", die sie in Monster Hunter World zu erforschen begannen, und öffnet das Gameplay weiter in offenere Bereiche, in denen gefährlichere Monster gejagt werden können.

Und obwohl es jetzt Reittiere, mobile Lager und mehr gibt, ist die Essenz von Monster Hunter intakt geblieben, und es ist etwas, das Regisseur Yuya Tokuda und Produzent Ryozo Tsujimoto beibehalten werden. Sie haben ihre Haltung während einer unserer Fragen währendMonster Hunter: Wilds einer Präsentation und Vorschauveranstaltung in Madrid deutlich gemacht, und Sie können sich das Interview unten ansehen.

Auf die Frage unseres Kollegen Javier, ob sich die Entwicklung der Serie eines Tages in Richtung eines reinen Multiplayer-Titels wie einem MMORPG oder einem GaaS drehen könnte, war die Antwort von Tokuda völlig aufschlussreich:

"Ich denke, Monster Hunter basiert auf der Beziehung, die der Spieler zu dem Monster hat, und das ist eine Art Eins-gegen-Eins-Kampf", sagt der Director. "Natürlich kann man mit anderen Spielern spielen, aber je mehr Leute man zu diesem Erlebnis hinzufügt, desto mehr verwässert es die wirkliche Qualität, wie es sich für jeden Spieler anfühlt, es mit diesen großen Monstern in einem Action-Kampfszenario aufzunehmen."

"Wenn wir also 50 Leute hätten, 100 Leute, die alle gegen dasselbe Monster kämpfen, denke ich, dass der Beitrag jedes einzelnen Spielers geringer wird und es sich so anfühlt, als ob jeder Jäger bei der Jagd weniger wichtig ist, und das wollen wir vermeiden."

Es scheint also, dass inmitten des aktuellen Goldrausches auf der Suche nach dem nächsten Spiel mit Live-Service weder die Monster Hunter-Entwickler noch Capcom ein Risiko auf diese Idee eingehen werden, und dass die Jagd eher eine persönliche Erfahrung als eine chorische Erfahrung ist. Und wenn du mehr über Monster Hunter: Wilds und seine Zukunft erfahren möchtest, haben sie auch einen Hinweis auf ihre Pläne für Nintendo Switch 2 gegeben.