Weder Bill Murray noch Dan Aykroyd werden wahrscheinlich in den nächsten Ghostbusters auftauchen

Ghostbusters: Frozen Empire wurde bei seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres etwas lauwarm aufgenommen, obwohl einige der Originalbesetzung - nicht zuletzt Dan Aykroyd, Bill Murray und Ernie Hudson - neben zurückkehrenden Schauspielern aus Ghostbusters: Afterlife zu sehen waren.

Es scheint jedoch, dass Sony immer noch an die neue Crew der Ghostbusters glaubt und weitere Filme mit ihnen drehen wird, obwohl noch nichts bestätigt wurde. Aber wenn es passiert, sollte man nicht erwarten, dass Ray Stantz (Aykroyd) wieder auftaucht. In einem Interview mit der New York Post erklärt er, dass es unwahrscheinlich ist, dass weder er noch Murray darin auftauchen werden:

"Ich sehe nicht, wo sie uns brauchen würden, um es weiterzuführen. Sie haben eine ganz neue Besetzung und sie haben ganz neue Ideen."

Er scheint darüber nicht allzu traurig zu sein, obwohl oft gesagt wird, dass er derjenige war, der am härtesten gekämpft hat, um neue Ghostbusters-Filme zu machen. Jetzt scheint er bereit zu sein, es einer neuen Generation zu hinterlassen, wohl wissend, dass das Phänomen in guten Händen ist:

"Ich denke, wahrscheinlich werden sie dazu übergehen, es über die Originale hinaus weiterzuentwickeln, was sie sollten."

Auf die Frage "Wen werden Sie anrufen?" lautet die Antwort also weder Ray Stantz noch Peter Venkman in der Zukunft. Und das könnte gut zu wissen sein, wenn Slimer auftaucht.