Websites für Erwachsene werden bis Juli damit beginnen, eine robustere Altersüberprüfung einzuführen

HQ

Wenn Sie in Großbritannien sind und Zugang zu Erwachsenenunterhaltung suchen, werden wir Sie nicht verurteilen, aber Sie müssen nachweisen, dass Sie über 18 Jahre alt sind. Das geht aus den neuen Regeln der Regulierungsbehörde Ofcom hervor, die wollen, dass Websites ihre Nutzer angemessener auf das Alter überprüfen, bevor sie nicht jugendfreie und grafische Inhalte sehen.

"Zu lange haben viele Online-Dienste, die Pornos und anderes schädliches Material zulassen, die Tatsache ignoriert, dass Kinder auf ihre Dienste zugreifen." Ofcom-Chefin Melanie Dawes sagte der BBC. "Heute beginnt sich das zu ändern."

Das Durchschnittsalter, in dem junge Menschen in Großbritannien zum ersten Mal pornografisches Material online sehen, liegt bei 13 Jahren, wobei viele in einem viel jüngeren Alter exponiert werden. Einige Websites und Unternehmen glauben jedoch, dass diese erzwungene Altersüberprüfung, die das Einreichen von Lichtbildausweisen, Kreditkarteninformationen und mehr umfasst, nichts anderes bewirken kann, als die Menschen in dunklere Winkel des Internets zu zwingen.

"In der Praxis haben die Gesetze das Internet für Erwachsene und Kinder nur gefährlicher gemacht", behauptet die Muttergesellschaft von Pornhub, Aylo.

Werbung:

Neben ID-Prüfungen und Kreditkarteninformationen können Websites auch E-Mail-basierte Altersschätzungen, Altersüberprüfungen von Mobilfunknetzbetreibern, Gesichtsaltersschätzungen und mehr verwenden. Ofcom wird auch nicht zulassen, dass Inhalte für Benutzer zugänglich sind, bis sie eine Altersprüfung durchgeführt haben.