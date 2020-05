Webseite von System Shock 3 wechselt plötzlich den Besitzer

Es ist mehr als zwanzig Jahre her, seit System Shock 2 herauskam. Otherside Entertainment ist derzeit, neben anderen Projekten, mit einer Fortsetzung der Reihe beschäftigt, doch dieser Prozess erweit sich für sie offensichtlich als herausfordernd. Das Studio scheint unter anderem Schwierigkeiten damit zu haben, Geld für das Projekt aufzutreiben. Möglicherweise könnte diese Phase allerdings auch schon wieder überwunden worden sein, jedenfalls gibt es da ein kleines Detail, das auf eine nicht unerhebliche Investition hinweist.

VGC hat diesen Monat festgestellt, dass die offizielle Webseiten der Spiele System Shock 3 und 4 seit kurzem einen neuen Eigentümer haben. Beide Seiten wurden an den chinesischen Giganten Tencent übertragen, Asiens zweitgrößtes Gaming-Unternehmen (die Bezugsgröße ist der Marktwert). Der chinesische Gigant ist bereits in etlichen internationalen Studios und Projekten investiert, deshalb vermuten wir, dass nun auch in der Entwicklung von System Shock 3 eine ordentliche Stange Geld stecken könnte.