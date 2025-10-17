Weapons wird kurz vor Halloween gestreamt

HQ

Der Herbst steht vor der Tür und was gibt es Schöneres, als es sich mit einem tollen Horrorfilm auf der Couch gemütlich zu machen? Noch besser, da es eines der am meisten gefeierten Bücher der letzten Zeit ist - Zack Creggers Weapons. Wie einige von euch vielleicht schon wissen, spielt der Film in einer amerikanischen Kleinstadt und dreht sich um das seltsame und plötzliche Verschwinden einer Gruppe von Schulkindern.

Weapons wurde bei seiner Premiere im August zu einem Riesenerfolg und hat weltweit mehr als 260 Millionen Dollar eingespielt. Und da es jetzt am 25. Oktober gestreamt wird, können noch mehr Menschen die eindringliche und erschütternde Geschichte, wie sie von Cregger und seinem Team erzählt wird, genießen und entdecken. Hier bei Gamereactor haben wir es als "ein breiiges und brillant erzähltes Horror-Juwel, das man einfach nicht verpassen darf" gefeiert. Und wenn Sie die Rezension aus irgendeinem Grund noch nicht gelesen haben, tun Sie dies bitte.

Werden Sie Weapons streamen, wenn es später in diesem Monat auf HBO erscheint?