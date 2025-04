Weapons sieht im neuesten Trailer immer verrückter aus

HQ

Zach Cregger ist einer der vielversprechendsten Horrorregisseure der Gegenwart, dennBarbarian der Regisseur scheint ein echtes Händchen dafür zu haben, uns dumm zu erschrecken. Er wird versuchen, das Gleiche im August wieder zu tun, wenn der ehrlich gesagt furchterregende Weapons in die Kinos kommt.

Dieser Film dreht sich um eine amerikanische Kleinstadt, die mit einem bizarren Ereignis konfrontiert wurde, wie es noch nie zuvor passiert ist. Eines Nachts wachten viele der Kinder in der Umgebung zur gleichen Zeit auf und stiegen aus den Betten, verließen ihre Häuser und rannten dann in die Nacht hinaus, so dass Eltern und lokale Behörden sich fragten, warum und ob jemand oder etwas sie dazu veranlasst hat, dies zu tun.

Kürzlich bekamen wir einen beängstigenden Teaser-Trailer für Weapons zu sehen und jetzt ist der vollständige Trailer eingetroffen, der euch auch einen Schauer über den Rücken jagen wird. Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort, sondern schauen Sie sich unten an, warum Weapons im Sommer auf Ihrer Beobachtungsliste stehen sollte. Was die Handlung betrifft, so finden Sie die Zusammenfassung ebenfalls unten.

"Wenn alle bis auf ein Kind aus derselben Klasse in derselben Nacht zur gleichen Zeit auf mysteriöse Weise verschwinden, fragt sich eine Gemeinschaft, wer oder was hinter ihrem Verschwinden steckt."