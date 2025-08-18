Weapons setzt seine Erfolgsserie fort, während Nobody 2 an den Kinokassen zu kämpfen hat

HQ

Es ist ein weiterer Montag, was bedeutet, dass ein weiteres Kassenwochenende an uns vorbeigezogen ist. Wie immer gab es einige Gewinner, einige, die es geschafft haben, etwas weniger als erwartet zu verdienen, und Filme, die unser Interesse geweckt haben, obwohl sie bereits seit Wochen auf dem Markt sind.

Weapons ist immer noch der große Film, der anscheinend alle an den Kinokassen gefangen genommen hat. Mit einem bescheidenen Budget von 38 Millionen US-Dollar hat der Film bisher weltweit 148 Millionen US-Dollar eingespielt (via Box Office Mojo) und am zweiten Wochenende 25 Millionen US-Dollar in den USA eingespielt. Das ist nur ein Rückgang von 43 % gegenüber dem ersten Wochenende, was für einen Horrorfilm eine wirklich starke Zahl ist.

Nobody 2 debütierte am vergangenen Wochenende, und sein Start beeindruckte nicht so sehr, wie Universal es sich erhofft hatte. Die Action-Fortsetzung spielte in den USA 9,2 Millionen US-Dollar ein, was etwas mehr ist als die 6,2 Millionen US-Dollar des ersten Films, aber es ist erwähnenswert, dass der ursprüngliche Nobody in den unmittelbaren Tagen nach COVID in die Kinos kam.

Derzeit hat Nobody 2 weltweit 14 Millionen US-Dollar eingespielt. Mit einem Budget von 25 Millionen US-Dollar ist es nicht mehr weit, um hoffentlich die Gewinnschwelle zu erreichen, aber wir müssen sehen, ob das Interesse wieder anzieht. An den Kinokassen liegt Superman jetzt bei 594 Millionen Dollar, und wir müssen sehen, ob die digitalen Verkäufe ihn daran hindern, 600 Millionen Dollar zu erreichen, bevor er die Kinos verlässt. Am anderen Ende der Superhelden-Sphäre verliert The Fantastic Four: First Steps weiter an Fahrt und spielte auf den US-Märkten nur 8,8 Millionen US-Dollar ein.