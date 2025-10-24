HQ

Sind Sie bereit für ein paar grässliche Nervenkitzel, die mit der saisonalen Dunkelheit einhergehen? Nun, in diesem Fall haben Sie Glück, denn Weapons kann jetzt auf HBO gestreamt werden. Zack Creggers weithin gelobter Horrorfilm, der sich in den Kinos auf der ganzen Welt als großer Erfolg erwies und mehr als 270 Millionen Dollar einspielte. Der Film zementierte Cregger auch als ernstzunehmenden Akteur in der Branche, auch wenn Barbarian es bereits geschafft hatte, einige ernsthafte Wellen zu schlagen.

Mit anderen Worten,. Für diejenigen unter euch, die Weapons noch nicht erlebt haben - jetzt ist eure Chance. Eine herrlich gruselige Geschichte über 17 Kinder, die auf mysteriöse Weise über eine Nacht in einer amerikanischen Kleinstadt verschwinden. Und das dunkle Geheimnis und die Kräfte dahinter. Also mach es dir auf dem Sofa bequem, hole dir ein paar Decken aus, lade das Popcorn und genieße. Viel besser kann Horror kaum sein.

