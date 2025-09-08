Weapons Die Visagistin hat den "Whiteface"-Look für den viralen Druski-Sketch kreiert

HQ

Der neueste Sketch des Internet-Komikers Druski setzt noch einen drauf. Auf dem Weg zu einem echten NASCAR-Event trug Druski einen lockeren Jeansoverall, einen falschen Bart, eine Perücke und eine Menge Make-up, das Robert Downey Jr. in Tropic Thunder das Gefühl gab, nicht weit genug gegangen zu sein.

Der Sketch mit dem Titel "That Guy who is just Proud to be AMERICAN" wäre ohne Kaylee Kehne-Swisher nicht möglich gewesen, eine talentierte Make-up-Künstlerin, die zuvor an Guardians of the Galaxy Vol.3 sowie Zach Creggers Horror-Hit Weapons gearbeitet hat (danke, Rolling Stone). Nachdem man Tante Gladys' Aussehen in dem übernatürlichen Horror gesehen hat, ist klar, dass Kehne-Swisher in der Lage ist, einen Menschen wirklich zu verwandeln.

Druskis Sketch ist wegen "Whiteface" in die Kritik geraten, aber er scheint nicht böswillig verwendet worden zu sein. Wenn man sich das Video ansieht, kann man sehen, wie der Komiker Bier trinkt, "Born in the USA" singt und eine gute Zeit mit seinen NASCAR-Kollegen hat.

"Ich liebe diese Charaktere, die sich Druski ausdenkt." sagte Kehne-Swisher. "Ich habe [Saturday Night Live] schon immer sehr geliebt, wo man kaum erkennen kann, wer eine Person unter Clinton-Make-up ist, oder White Chicks – diese großen Make-up-Verwandlungen. Ich habe versucht, mehr Ideen für ihn zu entwickeln, wie zum Beispiel: 'Womit können wir durchkommen?'

Es dauerte anscheinend vier Stunden, bis Druski vollständig geschminkt war. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich einem Rennwechsel unterzieht, und im ersten Sketch musste er sieben Stunden auf dem Stuhl verbringen. Rauh.

