Um 2:17 Uhr passiert etwas Außergewöhnliches: Alle Drittklässler einer Kleinstadt (bis auf einen) verschwinden spurlos und werden nie wieder gesehen. Die gebeutelte kleine Gemeinde sucht überall nach Antworten, doch einen Monat nach der Tragödie nimmt die junge Lehrerin Justine Gandy, die für die vermisste Klasse verantwortlich war, die Schuld auf sich und wird zum Sündenbock der Stadt. Doch auch Gandy sucht nach Antworten auf das Rätsel und gemeinsam mit anderen Bewohnern beginnen sie langsam, aber sicher, die dunkle Wahrheit hinter all dem Verschwinden zu enträtseln...

Zu Beginn des Films behauptet ein Erzähler, dass der Film auf wahren Begebenheiten basiert. Das ist definitiv nicht der Fall, und ich bin mir nicht sicher, was der Sinn ist. Vielleicht geht es darum, dass es viele ungelöste Fälle gibt, in denen vermisste Kinder nie gefunden werden, und dass der Filmemacher Zack Cregger auf seine eigene Art und Weise die ständige Frustration und Paranoia einer kleinen Gemeinschaft zum Ausdruck bringen will, die sich schnell gegeneinander wendet, wenn es keine Antworten gibt. Wie dem auch sei, Cregger hat es geschafft, einen phänomenalen kleinen Thriller zu drehen, der wahrscheinlich einer der schärfsten Filme des Jahres ist.

Weapons ist die Art von Film, an der man von der ersten bis zur letzten Sekunde festhält, weil hier nicht einmal eine Sekunde verschwendet wird. Es ist geradezu atemberaubend, wie getrieben dieser Film ist, wie stark er in seiner Einfachheit geschrieben ist. Zuerst dachte ich, dass die Struktur des Films, die die Perspektiven verschiedener Charaktere nutzt, um alle makabren Teile des Puzzles an ihren Platz zu setzen, den Fokus zu sehr verschieben würde. Im Gegenteil, diese Fäden sind mit einer Wut und einem absolut brillanten Sinn für schwarzen Humor zusammengenäht. Dieser Film macht nicht wirklich etwas Außergewöhnliches, wenn es um aktuelle Psychothriller geht, aber die Erzählweise ist exquisit in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Frechheit. Cregger weiß genau, was er tut, und macht es brillant.

Du siehst genauso aus wie Julia Gardner oben, wenn du die Zitterin Weapons siehst

Weapons ist einer dieser seltenen Filme, bei denen ich im Grunde nichts Negatives zu sagen habe. Eigentlich tue ich das. Dieses Juwel braut sich schon eine ganze Weile in meinem Kopf zusammen und nachdem ich diesen Film ein paar Tage lang verdaut habe, kann ich wohl sagen, dass je mehr wir über das Geheimnis wissen, desto uninteressanter wird die Vorbereitung auf das Finale. Ich wünschte auch, die Geschichte der Polizistin hätte eine andere Richtung eingeschlagen. Aber jetzt bin ich wählerisch, denn Cregger hat den Zuschauer so fest im Griff, dass man den Blick nie von dem Albtraum abwenden möchte. Und dann, was für ein Finale! Könnte dies die beste Endsequenz des Jahres werden? Wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Es hilft auch, dass die schauspielerische Leistung von Julia Gardner, Josh Brolin, Han Solo-Star Alden Ehrenreich und dem brillanten Kinderdarsteller Cary Christopher unter anderem so solide ist, weil es zur Glaubwürdigkeit beiträgt, wenn die Dinge immer verrückter und albtraumhafter werden.

Weapons ist ein liebenswerter kleiner Zitterer, der nie ein prätentiöses oder großes Aufhebens macht. Es ist ein sehr einfacher Film, der zufällig ein scharfes Drehbuch und einen leidenschaftlichen Filmemacher hinter der Kamera hat. Das ist brillante Kinounterhaltung, die ich mir neben Kultfilmen wie Get Out und Hereditary vorstelle. Ich weiß nicht, wie der Film die gleiche Wirkung haben würde, wenn Sie ihn noch einmal sehen würden, aber lassen Sie sich davon nicht davon abhalten, einen der brillantesten Thriller des Jahres zu sehen. Oh, und überspringen Sie den Trailer. Diesen Film erlebt man am besten, ohne viel über ihn zu wissen.

