We Were Here Too auf Xbox One veröffentlicht

Letztes Jahr veröffentlichten Total Mayhem Games ihr Spiel We Were Here Too für den PC, was vielleicht nicht jeder mitbekommen hat. Das Game wirft euch mit einem Freund zusammen in eine gruselige, mittelalterliche Burg und fordert euch dazu auf, aus diesem Gefängnis zu entkommen. Wie ihr beide aus diesem Koop-Abenteuer entkommt, liegt ganz bei euch - es müssen kluge Rätsel gelöst, Gefahren überwunden und miteinander kommuniziert werden.

Das Original We Were Here (ebenfalls auf Xbox One verfügbar) sowie der Nachfolger We Were Here Too waren große Hits auf dem PC, die sich zusammen über zwei Millionen Mal verkauft haben. Am 10. Oktober erscheint das dritte Spiel in der Sammlung, mit dem nachvollziehbaren Titel We Were Here Together. Vorerst ist das kommende Game nur auf dem PC erhältlich, Anfang 2020 soll es auch auf die Xbox One kommen. Unten findet ihr den Release-Trailer der Xbox-One-Version von We Were Here Too, da dieser Ableger gerade erst auf Microsofts Konsole gelandet ist.