We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie angekündigt

Angesichts all der großen Neuigkeiten zu Titeln wie Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp und Metroid Prime Remastered während der Nintendo Direct dieser Woche - es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie unter dem Radar geflogen ist.

Es ist ein Remaster des gefeierten We Love Katamari aus dem Jahr 2005, das jetzt aktualisierte Grafiken und mehrere neue Funktionen hat. Zu letzteren gehören Selfie Mode, Eternal Mode und fünf neue Challenges. Bandai Namco Associate Brand Manager Carolyn Chang begründet diese neue Version wie folgt:

"Mit einem skurrilen und immer noch neuartigen Gameplay, einem unvergesslichen Soundtrack und einer unvergesslichen Besetzung von Charakteren rollt We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie alles, was die Serie zu einer der beliebtesten gemacht hat, zu einer neuen Erfahrung zusammen, die Neulinge und langjährige Fans zu schätzen wissen. Wir freuen uns, diese weithin gefeierte Serie zurückzubringen und eine neue Generation von Spielern in das einfallsreiche Gameplay und die fesselnde Spielwelt von Katamari Damacy einzuführen."

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie erscheint am 2. Juni für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer und die Screenshots unten an, die deutlich zeigen, dass die Magie immer noch in dem einzigartigen Konzept steckt.