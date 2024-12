WB räumt ein, dass The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim im Schnellverfahren die Filmrechte umgeschult wurde Während der Film an den Kinokassen zu kämpfen hat, scheinen seine Macher im Schadensbegrenzungsmodus zu sein.

HQ Der Film "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" fand weder bei den Fans noch bei den Kritikern Anklang. Mit einem Budget von 30 Millionen US-Dollar erzielte er bislang 4,6 Millionen US-Dollar in den US-amerikanischen Kinos und 5,7 Millionen US-Dollar international, was insgesamt etwas über 10 Millionen US-Dollar ausmacht. Da der Film immer mehr nach einem Flop aussieht, rüstet Warner Bros. seine Schadensbegrenzung an, und laut Variety behauptet das Studio, dass der Film einfach ein beschleunigtes Projekt war, um die Rechte an den "Herr der Ringe"-Romanen behalten zu können. Filme mit Eigentumsrechten zu behalten sind vielleicht seltener als in der Vergangenheit, aber sie sind nicht gerade schockierend. Da Hollywood sich immer mehr auf anerkannte IPs und Franchises konzentriert, liegt es nahe, dass die Studios etablierte Werke behalten wollen, solange sie können. Wenn du unsere Gedanken zum neuen Herr der Ringe-Film lesen möchtest, kannst du sie dir hier ansehen.