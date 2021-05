WB Games soll kurz vor der Auflösung stehen

You're watching Werben

Die Mutterfirma von WB Games, AT&T, löste einige Diskussionen aus, als sie im vergangenen Herbst ihre Spiele-Sparte verkaufen wollten. Am Ende wurde beschlossen, diese Unternehmung beizubehalten, allerdings sind Veränderungen damit nicht vom Tisch. Weniger als ein Jahr später stellt sich heraus, dass WarnerMedia und Discovery fusionieren, um "einen der größten globalen Streaming-Anbieter" zu bilden. Infolgedessen werden sie Vermögenswerte verkaufen und aufteilen, einige sollen jedoch auch behalten werden.

Stephen Totilo, der Chefredakteur von Kotaku, will bestätigen können, dass diese Aufspaltung auch WB Games umfasst. Dieses Unternehmen besteht aus elf Studios, darunter Avalanche Software, Monolith, Netherrealm, Rocksteady, TT Games und WB Games in Boston, Los Angeles, Montréal, New York, San Diego sowie San Francisco. Welche Vermögenswerte am Ende wohin verkauft werden, bleibt abzuwarten. Die Liste der möglichen Interessenten ist lang, doch alles hat seinen Preis.

Quelle: Yahoo Finance.