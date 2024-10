WB Games Montréal stellt einen Senior Producer für einen AAA-Titel ein, der im DC Comics-Universum spielt

HQ

WB Games Montréal, der Entwickler hinter Gotham Knights , arbeitet derzeit an mindestens einem neuen AAA-Spiel, das auf DC Comics-Eigentum basiert. In einer neuen Stellenausschreibung für Senior Producer heißt es, dass er "dem Spieleentwicklungsteam beitreten und an AAA-Titeln arbeiten wird, die im DC Comics-Universum spielen".

In dieser Position ist es Ihre Aufgabe, "alle Entwicklungsphasen und -teams eines Projekts von der Konzeptphase bis zur Markteinführung" zu überwachen. Dies deutet darauf hin, dass sich mindestens ein spezielles Spiel noch in den Anfangsphasen befindet.

Es gab jedoch Anzeichen dafür, dass das Studio bereits vor der Veröffentlichung von Gotham Knight an etwas anderem gearbeitet hat, so dass nicht bekannt ist, an wie vielen Spielen das Studio im Moment arbeitet (oder wie viele davon weiterleben und zumindest nicht abgesetzt werden).

Das Studio veröffentlichte Gotham Knights vor zwei Jahren, im Jahr 2022, und wurde von Kritikern und Spielern schlecht aufgenommen. Viele betrachteten es als eine Herabstufung gegenüber dem vorherigen Spiel, Batman: Arkham Origins aus dem Jahr 2013.

Das Studio hat eng mit den Rocksteady Studios zusammengearbeitet, die Anfang des Jahres Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht haben, was bei Kritikern und Werbung noch schlechter aufgenommen wurde. Bei beiden Spielen handelte es sich um Multiplayer-Titel, während ihre vorherigen Werke alle Einzelspieler-Titel waren.