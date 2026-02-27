WB Games kündigt große Veröffentlichungen für 2027 und 2028 an

HQ

Nach dem Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League, der Absetzung des Wonder Woman-Spiels und der Schließung von Monolith Studios schien es, als wäre Warner Bros. mit dem Gaming fertig. Laut dem CEO und Präsidenten von WBD sowie dem Präsidenten des Unternehmens für globales Streaming und Spiele werden wir jedoch relativ bald einige spannende neue Titel sehen.

"Es war eine großartige kreative Renaissance bei Warner Bros., und das sieht man in unserem gesamten Unternehmen." Zaslave sagte kürzlich in einem Interview mit Variety. Er sprach weiter über die Filmseite und erwähnte auch, wie stark das Jahr 2025 für Warner Bros. an den Kinokassen war.

Dann richtete der WBD-Kollege JB Perrette die Aufmerksamkeit auf das Gaming. "2025 war ein Jahr des Neustarts", sagte er, wobei WB Games "abgelenkt war, weil sie zu viele IPs mit zu großen Studios verfolgen."

Wir werden dieses Jahr immer noch ein paar neue Spiele von WB sehen, hauptsächlich Lego Batman: Legacy of the Dark Knight und einen Game of Thrones-Mobile-Titel, aber Perrette sagt, dass wir nächstes Jahr und darüber hinaus wirklich sehen werden, wie die Studios auf Hochtouren laufen.

"Die eigentlichen Früchte werden 27-28 beginnen, wenn wir zu einigen unserer größten Franchises zurückkehren", sagte er. Es wurden keine konkreten Hinweise gemacht, aber falls diese Spiele in den nächsten paar Jahren erscheinen, hoffen wir auf bald Enthüllungen, damit WB Games nicht so frei von spannenden Projekten wirkt (abgesehen natürlich von Lego Batman) wie momentan.