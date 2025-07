WB-CEO David Zaslav sagt, dass Superman Teil eines "mutigen Zehnjahresplans" ist

HQ

Mit Superman, der am Eröffnungswochenende an den Kinokassen starke 217 Millionen Dollar einspielte, scheint es so, als ob Warner Bros. sich frei fühlt, den Beginn einer neuen Ära für das DCU zu feiern. Konkret hat David Zaslav, der CEO von Warner Bros. Discovery, eine Erklärung über seine Hoffnungen für die Zukunft von DC abgegeben.

"Vor drei Jahren habe ich James Gunn und Peter Safran eingestellt, um die kreative Ausrichtung von DC unter einem Führungsteam neu zu erfinden und zu vereinen, indem sie einem der kultigsten Storytelling-Franchises der Welt neues Leben und Spannung einhauchen. Das Engagement von James und Peter, das Vermächtnis des DC-Universums zu ehren und gleichzeitig etwas Neues und Spannendes zu schmieden, ist inspiriert", schrieb Zaslav (via Deadline).

"Ich erinnere mich an mein erstes Treffen mit James vor drei Jahren. Er sprach darüber, wie er in Missouri aufgewachsen ist und dass die Charaktere des DC-Universums für ihn nicht nur Geschichten waren, sondern wie seine Familie. Seine persönliche Bindung zu diesen DC-Helden war stark und ich wusste damals, dass James die richtige Person war, um sie zum Leben zu erwecken. Seine Liebe zur DC-Welt sitzt tief und scheint in jedem Bild seiner Arbeit hervor.

"An diesem Wochenende haben wir gesehen, wie Superman aufstieg, als James Gunns Leidenschaft und Vision auf der großen Leinwand zum Leben erweckt wurde. Superman ist nur der erste Schritt. Allein im Laufe des nächsten Jahres werden die DC Studios die Filme Supergirl und Clayface in die Kinos bringen und die Serie Lanterns auf HBO Max ausrollen, die alle Teil eines kühnen Zehnjahresplans sind. Die Vision von DC ist klar, die Dynamik ist real, und ich könnte nicht aufgeregter sein für das, was vor mir liegt."

Wir wissen definitiv, dass im Moment viele Projekte für das neue DCU in Arbeit sind, aber wie viele davon mit einer einzigen, fortlaufenden Geschichte verbunden sein werden, ist unklar. Supergirl scheint das nächste große Ziel zu sein, aber es ist wahrscheinlich, dass Sie auch die neuen TV-Serien wie Lanterns einschalten müssen, um das ganze Bild zu bekommen.