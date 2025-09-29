HQ

In der Ideenphase kann niemand der kanadischen Komikerin Mae Martin vorwerfen, dass sie für ihre neue, von Netflix finanzierte Thrillerserie keine klug effektiven Inspirationsquellen gewählt hat. Die Idee war, hauptsächlich Twin Peaks und einen Hauch von Stranger Things zu nehmen, alles in einen Mixer zu werfen und die Smoothie-Taste zu drücken, bis es nach süßem TV-Erfolg riecht. Allerdings ist Wayward weder besonders gut noch etwas, von dem ich vermute, dass es trotz geschicktem Marketing und suggestiver Verwendung von Titelbildern in der gut organisierten Netflix-App Zuschauerrekorde brechen wird. Das liegt daran, dass es einfach nicht gut ist. Das Drehbuch ist schlecht und der Regie fehlt es an Kante, Nerven und Biss, was den Film zu einer Demonstration schlecht genutzten Potenzials macht.

Meines Wissens hat Toni Collette noch nie eine schlechte Rolle gespielt.

Die Geschichte ist relativ geradlinig und einfach. Ein Sektenführer mit riesiger Brille, gespielt von der (wie immer) sehenswerten Toni Collette, sperrt problemgeplagte Jugendliche am Rande der Kleinstadt Tall Pines ein und unterzieht sie einer Gehirnwäsche, was erst ans Licht kommt, als ein neu angekommener Polizeikadett einzieht und beginnt, all die seltsamen Vorkommnisse, die sich in der Gegend ereignen, aufzuklären.

Die Versatzstücke sind unverblümt langweilig und in ihrer müden Vorhersehbarkeit routiniert langweilig.

Die Prämisse von Sekten und Sektenführern, charismatischen und charmanten Persönlichkeiten, die, getrieben von ihren eigenen starken Überzeugungen, verzaubern und hypnotisieren, während ihre Gegenstücke im selben fiktiven Universum vermuten, dass etwas nicht stimmt und als "die einzigen", die die wirkliche Wahrheit sehen, gegen chronischen Gegenwind ankämpfen müssen, ist in diesem Format nichts Neues. Es ist eher so, dass wir in dieser Prämisse in der einen oder anderen Form bereits etwa 12.000 Mal gesehen haben, und leider tut Wayward nichts Einzigartiges oder Frisches, was es gerechtfertigt erscheinen lässt, acht Stunden mit Collettes manischer Sektenführerin Tante zu verbringen.

Alex Dempsey hat ein so steifes und ausdrucksloses Gesicht, dass die Zuschauer ihre Gefühle, ihre Motivation oder ihre Gedanken nie verstehen.

Auf dem Papier gibt es hier jedoch einige Vorzüge. Leider kommen sie auf dem Bildschirm nicht wirklich rüber. Es gibt eine Art Input in der Debatte über Kollektivismus versus Individualismus, und Mae versucht, die Kernfamilie und ihre Grundwerte niederzureißen, aber sie kratzt nur an der Oberfläche und kritzelt ein wenig in die Ecke, anstatt etwas Substanzielles zu sagen. Obendrein sind die spannenden Momente nie spannend und die Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin/Showrunnerin fühlt sich in der Rolle der Alex Dempsey völlig falsch, da ihr ausdrucksloses Gesicht nie etwas vermittelt und sich ihr Spiel nie effektiv anfühlt oder als würde es in das Thriller-Format passen. Es fehlt ihr an Intensität, Präsenz, natürlicher Darbietung und Charisma, und obwohl Collette ihr Bestes tut, um dies auszugleichen (sie ist immer wirklich gut), ist es nie genug.

Wayward ist fad, dumpf, vorhersehbar und flach. Die Kameraführung ist zwar schön, und Collette ist immer sehenswert, aber sie reicht nicht aus, um ihn passabel zu machen. Nicht einmal annähernd.

