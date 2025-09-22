HQ

Man kann es nicht anders sagen, Manchester United ist in Ungnade gefallen. Der Fußballverein war früher einer der, wenn nicht sogar der beste Verein im englischen Fußball und manchmal auch der Welt, aber in den letzten zehn Jahren war es nicht so gut für die Mannschaft und sie hat weit weniger Erfolg gehabt. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum es zu diesem Einbruch gekommen ist, aber anscheinend ist eines der größten Probleme ein Fehler von Sony, da der Mangel an neuen Handheld-Systemen (PlayStation Portable (PSP) das Team eindeutig davon abhält, zu seiner Form zurückzukehren.

Das mag wie ein dummer Witz klingen, aber in einer kürzlichen Folge des Podcasts "The Wayne Rooney Show" merkte der Stürmer, der immer noch als Rekordtorschütze von Man United bekannt ist, an, dass PSPs für ihren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind.

Laut VGC sagte Rooney, als er über die Ankunft von EA Sports FC 26 sprach: "Weißt du, was wir früher gespielt haben? Nicht FIFA. Das ist eine wahre Geschichte, aber ich glaube wirklich, dass ein großer Teil unseres Erfolgs bei Man United darin bestand, auf der PSP zu spielen."

Er fuhr fort, indem er über die Spiele sprach, zu denen die Man United -Spieler auf der PSP strömten, und überraschenderweise war es nicht FIFA oder eine Fußball-Alternative.

"Nein, ehrlich gesagt, weil es uns dazu gebracht hat, mehr zu kommunizieren. Wir haben es im Flugzeug gespielt, im Mannschaftsbus. Du hast 5v5 gespielt, also ich, Rio [Ferdinand], Michael Carrick, John O'Shea, Wes Brown im 5v5. Es hieß SOCOM, auf der PSP. Armee-Spiel.

"Man muss reden, man muss taktisch richtig liegen, hingehen und Leute wiederbeleben, wenn sie getötet werden, und das war ein großer Teil unseres Erfolgs, glaube ich. Fragt man einen der Spieler, die es zur gleichen Zeit gespielt haben, war es brillant. Und tatsächlich, die Art und Weise, wie du das Spiel gespielt hast, hat den Spieler widergespiegelt, wie er das Spiel gespielt hat, es war verrückt.

"Michael Carrick war ein bisschen hinterhältig, ruhig - man lag versteckt und hörte eine kleine Granate an der Stelle vorbeiprallen, an der er sie abgeworfen hatte. Ich war einfach voll dabei, direkt in der Frontlinie der Schützengräben, da rein. Und das mag Sie überraschen, aber das war ein großer Teil unseres Erfolgs."

Rooney merkte an, dass einige der Man United -Spieler nicht mit dem PSP-Spaß einverstanden waren, da Torhüter Edwin van der Sar "immer genervt war" und "immer versuchte, so weit wie möglich von uns wegzukommen".

Da haben wir es also United Fans, vielleicht ist die Lösung nicht ein neuer Trainer, ein neues Stadion, bessere Spieler, bessere Eigentümer oder irgendetwas Ähnliches. Vielleicht muss Sony einfach nur eine neue Handheld-Konsole auf den Markt bringen, was Berichten zufolge in irgendeiner Form der Fall ist. Ist eine Rückkehr von United auf dem Weg...?