Wayne Brady spielt normalerweise keinen Charakter wie Taryon Darrington, wenn er sich in D&D vertieft

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Wayne Brady schreibt in der vierten Staffel The Legend of Vox Machina Geschichte, da er der erste ist, der eine Figur aus dem ursprünglichen D&D-Livestream spielt, die sie am Tisch nicht gesprochen hat. Für Brady gibt es in dieser Hinsicht keinen Druck, da er die Besetzung seit Jahren kennt und der Serie ebenfalls folgt. Er schlüpft mühelos in die Rolle von Taryon Darrington und lässt es so aussehen, als würde er die Figur schon ewig sprechen. Trotzdem ist Taryon nicht der Typ, den er normalerweise in D&D spielen würde.

Bei einem Pressetreffen vor der Veröffentlichung von Staffel 4 erzählte uns Brady von seinem idealen D&D-Charakter. "Ich spiele irgendwie gerne entweder einen Paladin oder einen Kämpfer." begann Brady. "Ich glaube, wir alle spielen gern die erhöhten Versionen dessen, wer wir sein möchten. Ich würde mich nie sofort als jemanden wie Tarion sehen, wegen all seiner Probleme."

Anstatt den Typen zu wählen, der mehr Monster im Kopf hat als auf dem Schlachtfeld, hält Brady die Dinge lieber einfach. "Ich glaube, ich versuche definitiv in meinem Kopf, ein großer Kämpfer oder jemand zu sein, der die übernatürlichen Feinde leicht besiegen kann", sagte er. Wenn man bedenkt, wie viele D&D-Spieler sich für einen Kämpfer entscheiden, wird Brady mit dem Charakter, den er gerne spielt, sicherlich nicht allein sein.

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview mit Brady unten für weitere Details zu seinem Auftritt in der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina an: