WayForward bringt im November Bakugan: Champions of Vestroia

Letzte Woche hat uns Nintendo mit einer neuen Ausgabe ihres Treehouse-Formats überrascht und in diesem Zuge vor allem über das neue Paper Mario: The Origami King gesprochen. Es gab jedoch noch eine weitere Überraschung, denn in der Sendung erfolgte die formelle Ankündigung von Bakugan: Champions of Vestroia. Die Entwickler von WayForward (das sind Experten für 2D-Abenteuer/Plattformer) werden mit Warner Bros. zusammenarbeiten, um ihr neues Spielprojekt Ende des Jahres vorzustellen.

Bakugan: Champions of Vestroia ist ein Action-Rollenspiel, in dem wir wie in der TV-Serie gegen die Bakugan-Teams unserer Widersacher antreten müssen, um zum Bakugan-Battle-League-Champion zu werden. Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, online gegeneinander anzutreten. Der Titel erscheint am 3. November dieses Jahres exklusiv auf der Nintendo Switch und unten gibt es den ersten Trailer für euch. Die Marke Bakugan orientiert sich am Erfolg der japanischen Pokémon-Serie und hat bereits Spielzeug und Zeichentrickserien hervorgebracht.