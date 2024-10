Wax Heads ist eine gemütliche "Store-Simulation" über die Beziehung der Menschen zur Musik: "In Spielen wird kulturell nicht viel über Musik gesprochen"

Es gibt ein Subgenre innerhalb der Simulationsspiele, das als "Ladensimulationen" beschrieben werden kann, Spiele, in denen Sie für ein Geschäft oder eine Einrichtung verantwortlich sind, wie Papers, Please, Strange Horticulture oder Coffee Talk, bei denen es darum geht, Bestellungen von Kunden entgegenzunehmen und mit ihnen zu chatten.

Wax Heads, das neue Spiel von Patattie Games, passt in dieses Genre. Im Gespräch mit Gamereactor auf dem IndieDevDay 2024 beschreiben die Schöpfer Rocío Tomé und Murray Somerwolff es als "gemütliche, punkige Slice-of-Life-Plattenladen-Simulation". Es gibt viele erzählerische Elemente, aber der Fokus liegt auch auf den Rätseln: Sie müssen ableiten, welche Platte jedem Kunden mehr Spaß macht.

"Die Kunden kommen herein, du redest mit ihnen, aber dann sagen sie dir nie genau, was sie wollen", erklärt Somerwolff. "Es ist also deine Aufgabe, aus dem, was sie sagen, aus dem, was sie aussehen, aus dem, was du über die Welt weißt, den Plattenladen zu durchforsten und herauszufinden, was tatsächlich die richtige Platte für diese Person ist."

Trotz des Rätsellösens fügt Tomé hinzu, dass dieses Spiel nicht so streng ist wie Papers Please, und es geht mehr darum, "mit den Kunden in Kontakt zu treten und zu verstehen, was sie wollen".

"Vielleicht sind sie nicht wirklich direkt mit der Anfrage, also müssen Sie nachforschen, wie bei einem Detektivspiel. Jede der Bands, ihre Geschichte oder sogar die Kunst des Covers, denn vielleicht kommt jemand und fragt sich: Erinnerst du dich an diese pinke Platte, weißt du, die mit der Katze auf dem Cover? Und man muss sich alle Informationen ansehen, die man hat, um zu erraten, welche die beste Platte ist, die am besten zu dieser Person passt."

Wax Heads wird mit Referenzen gefüllt, aber Sie benötigen keine Vorkenntnisse, um es genießen zu können

Woher kam diese Idee? Murray gesteht, dass er ein Musikfreak ist, er hat früher in Bands gespielt und Platten gekauft, "wahrscheinlich zu viele". Er glaubt, dass es viele Spiele mit Musik gibt, rhythmusbasierte Spiele, aber nicht zu viele, bei denen kulturell über Musik gesprochen wird.

"Also habe ich nach Möglichkeiten gesucht, es zu versuchen, und wie könnte man das in einem Spiel ausdrücken? Und der Plattenladen fühlte sich wie der perfekte Kanal an." Aber, wie Rocío sagte, das Ziel des Spiels ist nicht, das meiste Geld mit dem Plattenladen zu verdienen, sondern die Beziehung der Menschen zur Musik zu erforschen.

Das Spiel wird fiktive Bands enthalten, aber natürlich mit Easter Eggs und Referenzen gefüllt sein. Es erfordert jedoch keine Vorkenntnisse in der Musikgeschichte, und die Absicht ist, dass sich das Spiel authentisch und echt anfühlt, "und man kann einfach den Klatsch zwischen den Bands genießen, die Geschichte, die sie erzählen", sagt Tomé.

Da Murray der Musikfreak ist (es gibt versteckte Anspielungen auf Mark Linkous von Sparklehorse und mehr), ist Rocío die entgegengesetzte Kraft, die dafür sorgt, dass das Spiel für alle unterhaltsam ist. "Wenn wir beide so geeky wären wie ich, wäre das eine Katastrophe", scherzt er. "Wir waren einfach so, dass wir selbst so weit nach oben kamen, dass wir einfach weg waren."

"Es ist großartig, diese Balance zu haben, die wirklich will, dass es zugänglich ist. Wir wollen die Musik feiern und das feiern. Aber im weitesten Sinne hat nicht jeder das Gefühl, dass man einen Stammbaum haben muss, ja."

