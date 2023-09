Waven ist für neue und alte Ankama-Fans

HQ

Waven ist ein neues taktisches Rollenspiel von den Veteranen von Ankama. Zuvor hat das Studio Spiele wie Dofus und Wakfu entwickelt. Waven existiert im selben Universum wie diese Titel, wie Bastien Guers, der Spieleproduzent, uns erzählte.

Aber es sieht nicht so aus, als müsste man alles über die Welt von Krosmoz wissen, um sich darauf einzulassen. "Eigentlich spielt [Waven] 20 Jahre nach dem letzten Spiel", sagte Guers. "Das Universum ist also dasselbe, die Charaktere sind die gleichen, aber die Geschichte ist völlig neu. Selbst wenn du kein anderes Spiel kennst, ist es in Ordnung, du musst keine anderen Spiele kennen, um die Geschichte zu verstehen."

Neben der Geschichte von Waven gibt es auch einige actiongeladene Kämpfe, in die man sich stürzen kann, wie Guers beschreibt: "Es ist rundenbasiert, aber man muss wirklich schnell denken. Die Kämpfe dauern etwa 3 oder 5 Minuten, da muss man wirklich schnell denken."

