Waven, das neue Spiel von Ankama, wird nächsten Sommer erscheinen

HQ

Ankama und New Tales haben die Ankunft ihres nächsten Titels angekündigt, Waven, ein taktisches Rollenspiel, das auf dem Krosmoz-Universum basiert, einem fiktiven Werk, das erstmals in Dofus vorgestellt wurde, einem alten Spiel, das das Studio vor einigen Jahren veröffentlicht hat. Waven, das sich derzeit in der Alpha-Version befindet, wird im nächsten Sommer kostenlos für PC, Mac, iOS und Android veröffentlicht.

Der Titel erzählt die Geschichte der World of 12, eines Universums, das gerade eine mysteriöse Katastrophe erlitten hat, die jeden Teil davon unter Wasser gesetzt hat. Das einzige, was an der Oberfläche übrig geblieben ist, sind die höchsten Berge und einige der Dächer einiger Gebäude, was dazu führt, dass die wenigen verbliebenen Überlebenden auf der Suche nach einem Ort zur Besiedlung treiben.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese postapokalyptische Welt etwas anders ist. Darin treffen die Spieler auf eine bereits besiedelte Umgebung, die sehr bunt, voller Humor und anderer Musik ist. Die Benutzer schlüpfen in die Rolle des Charakters ihrer Wahl und müssen diese farbenfrohe Welt erkunden, die aus einer zentralen Insel besteht, die von viel kleineren Inseln umgeben ist. Es sollte beachtet werden, dass jede dieser Inseln ein anderes Thema und andere Charaktere hat. In ihnen müssen sich die Spieler allein oder in Gesellschaft Feinden stellen und mit Verbündeten interagieren, um Handel zu treiben.

In Bezug auf den Kampf sind die Spielsysteme einfach, obwohl die Bedeutung eines ausgewogenen und geordneten Zauberspiels berücksichtigt werden muss, da es von grundlegender Bedeutung ist, den Sieg zu garantieren. Obwohl der Titel einfach zu spielen ist, hat er tägliche Herausforderungen und Ziele, die in die tiefe Erzählung eingeführt werden. All dies macht Waven zu einem viel progressiveren und folglich entspannteren Spielerlebnis.

Schließlich wird das Spiel drei Modi bieten. Der PvE-Modus, in dem sich die Spieler der Umgebung stellen und Erfahrung und Gegenstände sammeln; ein Wettkampfmodus, in dem sie gegeneinander kämpfen; und der Island Defend-Modus, in dem sie ihre Insel verteidigen oder andere Nachbarinseln angreifen müssen.