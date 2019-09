Wattam bringt im Dezember Freunde auf PC und PS4 zusammen

Sony hat am Dienstagabend ein paar neue Details zu The Last of Us: Part II preisgegeben und das ja auch bereits im Vorfeld angekündigt. Was neben diesem großen Thema bereits im Vorfeld relativ deutlich wurde, waren Hinweise rund um das nächste Spiel des Katamari-Schöpfers Keita Takahashi - Wattam. Dass wir am Ende einen neuen Trailer für diesen bunten Spaß zu Gesicht bekommen haben, war also kein großer Schock. Was im Gameplay-Trailer alles geschieht lässt sich schwer in Worte fassen, da alles sehr speziell und einzigartig charmant ist. Am besten überzeugt ihr euch selbst davon, indem ihr einen Blick wagt. Erscheinen soll Wattam jedenfalls im Dezember auf PS4 und PC.

