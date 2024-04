WaterField Designs hat einen Rucksack für den täglichen Gebrauch entwickelt

HQ

Es kann schwierig sein, die perfekte Tasche für Ihre Situation zu finden. Es gibt eine Vielzahl von Optionen und die Entscheidung, welche die ideale für Sie ist, kann ein Albtraum sein. Glücklicherweise hat Waterfield Designs eine Lösung für dieses Problem gefunden, indem es einen Rucksack entwickelt hat, der für den täglichen Gebrauch gedacht ist.

Es ist als Essential Laptop Backpack bekannt und hat, wie der Name schon sagt, ein Design, das viel Platz, großen Komfort und Gewichtsverteilung, Schutz vor den Elementen und natürlich Platz für einen bis zu 16-Zoll-Laptop bietet.

Schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, um zu erfahren, was Magnus über diesen schicken Rucksack denkt und ob er Ihre nächste Alltagstasche sein sollte.