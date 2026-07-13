Rechts. Der Film heißt Water Park Shark. Fangen wir damit an. Ich liebe Titel, die so klar sagen, was man tatsächlich sehen wird. Gleichzeitig fragt man sich vielleicht, wer eigentlich denkt, dass ein Film mit diesem Titel es wert ist, neunzig Minuten seines Lebens zu verschwenden? Die Antwort ist ich. Ich liebe gute Filme. Aber ich liebe auch wirklich schlechte Filme. Ich bin ständig auf der Suche nach etwas, das The Room übertreffen könnte. Ich weiß, es wird nie passieren, aber die Hoffnung brennt ewig. Aber zurück zu Water Park Shark.

Die Zusammenfassung, falls jemand interessiert ist:

"Als Weiße Haie einen Wasserpark auf Cape Cod stürmen, muss ein ehemaliger Fußballstar, der zum Rettungsschwimmer wurde, zusammen mit seiner Ex-Freundin – die zufällig auch Polizeichef der Stadt ist – das schockierende Geheimnis aufdecken, das den größten Räuber des Ozeans anlockt, bevor es zu spät ist."

Der Slogan des Films: Kein Essen im Pool. Außer dir.

Also, wer ist der Drahtzieher hinter diesem aquatischen Spektakel? Nun, Anthony C. Ferrante natürlich. Der Mann, der uns Sharknado gegeben hat. Er scheint nie müde zu werden, mit Haien zu schwimmen. Und doch hat es etwas Edeles daran, seine Karriere wirklich schlechten Filmen zu widmen. Auf gewisser Weise funktioniert das, denn es gibt sicher nur wenige Filmfans, die noch nicht vom Hai-Tornado gehört haben?

Hinter der Handlung oder dem Drehbuch steckt keine Raketenwissenschaft. Die Dialoge schwanken oft zwischen hölzern und, ehrlich gesagt, peinlich.

Und apropos peinlich, wir müssen natürlich die Besetzung des Films vorstellen. In der Hauptrolle als Austin sehen wir Matthew Dame, der nur in ein paar Kurzfilmen aufgetreten ist. Das wird nicht sein großer Durchbruch. Die Polizeichefin wird von Chelsea Gilson gespielt, die Cameos in verschiedenen TV-Serien hatte und eine Nebenrolle in Dolemite Is My Name hatte. Zwischen ihnen gibt es überhaupt keine Chemie. Ich habe in der Grundschule kaum einen Bestand in Chemie geschafft, aber diese beiden schneiden tatsächlich unter null ab.

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Der große Name des Films ist David Chokachi. Rechts. "Großer Name" ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber er spielte schließlich Cody Madison in Baywatch und ist daher der Star des Films. Hier spielt er Coach. Du weißt schon, einer dieser entspannten Typen, zu denen die Hauptfigur aufschaut und die ihm Einzeiler und weise Worte einstreuen. Hier schwankt etwas zwischen vagem Charme und peinlichem Bereich.

Wir haben keine Chemie, warum also nicht einfach miteinander schlafen, damit wir es hinter uns bringen?

Natürlich hast du schon erraten, wohin das führt. Nein. Water Park Shark ist kein neuer Klassiker. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Leider ist es nicht schlimm genug, um gut zu sein. Aber klar, es gibt ein paar unterhaltsame Momente, auch wenn ich nie ganz herausfinde, wie die Haie tatsächlich in die Röhrenrutschen gelangen – aber das ist zu viel verlangt für eine Erklärung. Oh, und habe ich erwähnt, dass der Film auch wirklich hässlich ist? Die Spezialeffekte sind, wie erwartet, extrem schlecht. Ohne dafür zu plädieren, frage ich mich, warum Menschen, die an Low-Budget-Produktionen dieser Art beteiligt sind, nicht mehr auf KI setzen. Dies ist Ferrantes neunter Hai-Film. Das ist tatsächlich ein bisschen Applaus wert. Das gesagt, würde ich es vorziehen, dass Sie Ihre Zeit damit verbringen, einen der vielen Haifischfilme zu schauen, die zumindest einigermaßen spannend sind.

Du kannst Water Park Shark getrost verpassen.

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