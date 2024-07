Watchmen Chapter 1 wird nächsten Monat digital debütieren

Trotz eines Live-Action-Films in den späten 2000er Jahren und einer Live-Action-TV-Serie im Jahr 2020 glaubt DC eindeutig, dass wir noch nicht genug Watchmen haben. Als nächstes folgt ein animiertes Angebot, das in mehrere Teile aufgeteilt ist und eine weitere Interpretation von Dave Gibbons' berühmter Graphic Novel darstellt.

Der erste Teil mit dem Namen Chapter 1 wird bereits am 13. August eintreffen. Dies wird eine digitale Veröffentlichung sein, was bedeutet, dass Sie die Serie bequem von zu Hause aus ansehen können. Am 27. August folgt eine physische 4K-UHD- und Blu-ray-Veröffentlichung.

Der Film wurde unter der Regie von Brand Vietti gedreht und verfügt über eine ziemlich bunt gemischte Besetzung, darunter Matthew Rhys als Nite Owl, Katee Sackhoff als Silk Spectre, Titus Welliver als Rorschach, Troy Baker als Ozymandias, Yuri Lowenthal als Wally Weaver und mehr.

Den Redband-Trailer zu Chapter 1 sowie die Inhaltsangabe finden Sie unten.

"In einer alternativen Welt zieht der Mord an einem von der Regierung gesponserten Superhelden seine geächteten Kollegen aus dem Ruhestand in ein Mysterium, das ihr Leben und die Welt selbst bedroht."