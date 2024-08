Watchmen Chapter 1

HQ

Wenn ich mich recht erinnere, war es im Herbst 1993, als ich zum ersten Mal Watchmen in die Hände bekam und alle zwölf Ausgaben an einem Abend las. Ich war 16 Jahre alt und wusste bereits, als ich den knallgelben Band faltete, dass ich Comics nie wieder auf die gleiche Weise betrachten würde. Für mich war Watchmen das fesselndste Stück Literatur, das ich je gelesen habe, und ich fühle mich heute genauso. Was wirklich mehr als legitim bizarr ist. Ein sozialkritisches, durchgeknalltes Eintauchen in eine Art Anti-Superhelden-Botschaft, durchtränkt von Moores patentiertem Zynismus, ist auch heute noch das faszinierendste Buch, das ich kenne. Nicht Hemingways Der alte Mann und das Meer. Nicht McCarthys Meridian of Blood und nicht Strindbergs Miss Julie. Wachleute.

Alan Moore / Dave Gibbons mittlerweile ikonisch unsterbliches, einstimmig gefeiertes Comicbuch galt all die Jahre als "unmöglich zu verfilmen", bis Zack Snyders meisterhafte Interpretation 2009 bewies, dass dieser Glaube nicht wahr war. Denn so sehr ich Gibbons ultra-farbige, leicht seltsame Interpretation von Alan Moores Geschichte bewundere, so sehr liebte ich Snyders und Kameramann Larry Fongs stilistisch dunkle, blau getönte, brutale Interpretation, die meiner Meinung nach das Tempo und den Ton perfekt einfing, ohne Gibbons farbenfrohe, beleuchtete Illustrationen nachzuahmen. Als Warner Animation mit Hilfe von Brandon Vietti, dem Regisseur der Batman: Animated Series, beschloss, Gibbons Zeichnungen (und natürlich auch Moores Geschichte) comicgetreuer zu interpretieren, beschlossen sie auch, den Film in zwei Teile zu teilen. Kapitel 1 ist 83 Minuten lang und der zweite Teil (der Gerüchten zufolge Ende November veröffentlicht werden soll) ist anscheinend 91 Minuten lang, was diese Adaption natürlich eher drei Stunden lang macht. Dies, so Warner, soll die Geschichte "atmen" lassen und den Charakteren genügend Raum geben.

Werbung:

Zack Snyder's Watchmen: Director's Cut ist drei Stunden und neun Minuten lang und ich denke, er fängt perfekt ein, was Alan Moores Geschichte ist, war und was sie vermitteln will. Im direkten Vergleich mit Warners neuer animierter, kapitelartiger Interpretation wirken Teile davon sprunghafter und erzwungener, was vor allem zu Beginn - natürlich - schade ist. Das Intro ist, wie jeder andere Teil des Films, eher comicgetreu und hier können wir den beiden Detektiven folgen, die den Mord an dem Komiker untersuchen, und ihrem Gespräch über die Hinweise, die am Tatort gefunden wurden, anstatt wenn Rorschach in Snyders Film derjenige ist, der uns als Zuschauer an den abgesperrten Mordort führt, während er den ikonischen Monolog mit rauer Stimme abfeuert: "Diese Stadt hat Angst vor mir. Ich habe sein wahres Antlitz gesehen. Die Straßen sind verlängerte Rinnen und die Rinnen sind voller Blut, und wenn die Abflüsse schließlich verkrusten, wird das ganze Ungeziefer ertrinken. Der angehäufte Dreck all ihres Sex und Mordes wird sich um ihre Hüften schäumen, und alle Huren und Politiker werden aufblicken und schreien: "Rettet uns!"... und ich flüstere "Nein".

Watchmen: Chapter 1 basiert auf einer Art Rotoskop-duftender Form der 3D-zu-2D-Animationstechnologie, die es insgesamt lebendiger und vor allem verschwenderischer wirken lässt als beispielsweise Invincible oder X-Men 97, wo der flache 2D-Look und der minimale Einsatz von Licht und Schatten ein sehr flaches Ganzes bilden. Das Animationsteam von Warner hat alle Charaktere und alle Umgebungen in 3D modelliert, sie aber mit flachen, einfarbigen Texturen überzogen, die Gibbons' Aussehen am besten einfangen, und dann alles so ausgeleuchtet, dass Watchmen: Chapter 1 wie das Comicbuch aussieht, nur ein bisschen mehr... Atmosphärisch. Der Look, die Animationen selbst und die Art und Weise, wie Licht eingesetzt wird, um bestimmte Themen hervorzuheben und coole Effekte zu erzeugen, ist brillant. Super wunderschön.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist es ein bisschen schade, dass sich die Erzählung hier etwas zu komprimiert anfühlt, obwohl das auch gut so ist. Regisseur Brandon Vietti hat ein gutes Gespür und perfektes Verständnis für das Ausgangsmaterial, und es ist klar, dass es der Ehrgeiz war, Moore/Gibbons so ehrfürchtig wie möglich zu interpretieren, was oft sehr gut gelingt. Die Dialoge sind direkt aus Alans Sprechblasen, das Bühnenbild ist direkt aus Gibbons' Comics und tonal hat Warner gute Arbeit geleistet, um das zynische Weltuntergangsgefühl zu finden, in dem fantasievolle Superhelden und das Abstrakte mit Nixon, dem Kalten Krieg, der Bedrohung durch die Sowjets und vielen anderen realen Ereignissen aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre verwoben sind. Hätte Warner hier 83 statt 103 Minuten zugelassen, hätte das Material mehr Ausstrahlung zugelassen, und zum Beispiel hätten sich Rorschachs fantastische Beobachtungen lebendiger, bedrohlicher und mehr auf einer Linie mit denen von Snyders großartigem Film angefühlt, als sie es jetzt tun. Titus Welliver leistet gute Arbeit beim Versuch, die Kovacs der Snyder-Version nachzuahmen, aber er wird manchmal gehetzt und es fühlt sich an, als hätte man ihn in der Aufnahmekabine angewiesen, sich mit seinen Zeilen zu beeilen. Das ist eine Schande.

Werbung:

Der Rest der Synchronsprecher macht hier einen sehr guten Job. Ich mag besonders The Last of Us-Troy Baker als ruhiger, starker, stoischer (aber hinterhältiger und superintelligenter) Adrian Veidt und Matthew Rhys von The Americans als Nite Owl. Rick D. Wassermans Interpretation von The Comedian ist für meinen Geschmack etwas zu eintönig unverblümt. Hier fehlt es an Nuancen und vor allem an Persönlichkeit, denn seine Interpretation von Blake besteht meist nur aus Bellen und Knurren mit der "gruseligsten Stimme", die er darstellen könnte.

Es ist für mich ein schwieriger Film, das zu bewerten. Zum einen wird nur die halbe Geschichte angeboten, zum anderen geht es letztendlich um Watchmen (natürlich), das meine Bibel ist. Es gibt Dinge, die in Warners animiertem Blockbuster besser hätten funktionieren können, aber es gibt auch viele Verdienste, die dem besten Comic der Welt gerecht werden. Daher bleibt meine Bewertung bei einer schwachen Sieben. Wenn Sie eine meiner Meinung nach bessere filmische Interpretation des Ausgangsmaterials suchen, dann ist Zack Snyders absolut fantastischer Watchmen: Director's Cut der richtige Weg - immer noch.

"Rorschachs Tagebuch: 12. Oktober 1985. Heute Abend ist ein Komiker in New York gestorben."