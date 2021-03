Watch Dogs: Legion startet Online-Modus mit Anspielwochenende als Appetitanreger

You're watching Werben

Vom 25. März (17:00 Uhr) bis zum 29. März könnt ihr Watch Dogs: Legion spielen, falls ihr es nicht bereits gekauft haben solltet. Das Game wird im Aktionszeitraum ohne zusätzliche Kosten auf PC und Konsolen zum Download und Spielen bereitstehen, sofern ihr für die entsprechenden Online-Berechtigungen zahlt, die Sony und Microsoft auf ihren Systemen auch für solche Aktionen voraussetzen. Das Ganze dient natürlich als Appetitanreger, um den jüngst gestarteten Online-Modus auszutesten.

Praktisch ist das, weil die Online-Erfahrung seit heute auch über die neuen Tactical-Ops-Missionen verfügt, die offenbar etwas Teamwork voraussetzen. Wenn ihr also mal wieder nicht wisst, was ihr mit euren Freunden spielen sollt, bietet sich das Game ja vielleicht an. Ob sich das alles lohnt, hat unser Redakteur Ben schon vor ein paar Tagen für euch herausgearbeitet.

Natürlich ist während der Aktion auch das Einzelspielerabenteuer verfügbar, sonst würden PC-Spieler gar nichts aus dem Angebot rausschlagen können - sie müssen sich auf den Online-Modus nämlich noch etwas gedulden. Ihr werdet allerdings nicht in der Lage sein, die komplette Kampagne abzuschließen, da es einen Punkt gibt (die Mission "Skye Larsen"), an dem diese Testphase endet. Entsprechende Rabattaktionen laden anschließend zum Kauf ein.