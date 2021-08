Watch Dogs: Legion probiert sich in neuer Mission am Bankraub

HQ

Bereits im November 2019 haben sich Ubisoft und Netflix zusammengetan, um ein Money-Heist-Event (bei uns heißt die Serie "Haus des Geldes") in Rainbow Six: Siege zu veranstalten. Die beiden Unternehmen möchten diesmal mit einer ähnlichen Aktion in Watch Dogs: Legion feiern, dass diese Serie am Freitag fortgesetzt wird. Ubisoft beauftragt euch und bis zu drei eurer Freunde damit, Kryptowährung von Clan Kelley zu stehlen. Wir werden dabei natürlich die ikonischen Masken und die roten Overalls der Netflix-Serie tragen, die wir nach Abschluss der Veranstaltung behalten dürfen.