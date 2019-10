Watch Dogs Legion findet in London statt, um "die Marke zu erweitern"

Das erste Watch Dogs spielte in Chicago, Watch Dogs 2 fand in San Francisco statt. Dass Teil 3: Legion nach London umgesiedelt ist, ist deshalb eine Art Umbruch. Laut Ubisoft gibt es dafür jedoch einen guten Grund: Der Publisher möchte, dass die Serie zu einer weltweiten Marke wird. Die Reihe sollte nicht ausschließlich mit amerikanischen Großstädten in Verbindung gebracht werden oder sich nur mit Themen der Vereinigten Staaten beschäftigen, meint der Hersteller.

Auf dem Ubiday 2019 in Tokio erklärt der Game Director Clint Hocking, dass es notwendig gewesen sei, aus den USA abzuziehen: "Um die Marke Watch Dogs zu vergrößern, muss man sich nicht an die USA halten, sondern sich der Welt öffnen. Es gab auch Probleme in anderen Teilen der Welt, daher hielt ich es für interessant, [mich] darauf zu konzentrieren."

Rockstars GTA-Reihe läuft seit langem sehr erfolgreich damit, die amerikanische Kultur überspitzt zu porträtieren. Ob der Wechsel ins europäische Klima für Ubisoft eine gute Entscheidung war? Watch Dogs: Legion erscheint am 3. März 2020 auf PC, PS4, Xbox One und Google Stadia.

Quelle: Famitsu.