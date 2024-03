Watch Dogs bekommt einen Film

HQ

Ubisoft ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, Filme und Fernsehsendungen zu machen, die auf seinen Franchises basieren. Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rabbids und eine Mischung aus allem in Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix sind nur einige Beispiele, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben. Wir hätten sogar noch mehr sehen können, denn es ist sieben Jahre her, dass ein The Division-Film mit Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain in den Hauptrollen gemunkelt und kurz darauf bestätigt wurde, bevor er in die Schwebe ging. Tom Hardy war auch einmal im Gespräch, in einem Splinter Cell-Film mitzuspielen, so dass nicht alle Pläne von Ubisoft das Licht der Welt erblicken. Wir werden sehen, was mit dem heute enthüllten Projekt passiert.

Deadline berichtet, dass New Regency einen Film dreht, der auf Watch Dogs basiert, und dass Sophie Wilde von Talk To Me im Gespräch ist (...), um dabei zu sein. Mathieu Turi (Hostile und The Deep Dark) wird bei dem Film von Christie LeBlanc (Oxygen) Regie führen, aber das ist im Grunde alles, was wir über das Projekt erfahren.

Nicht ganz so große Namen wie die, die letztes Jahr mit dem Rainbow Six-Film verbunden waren, aber allein die Prämisse von Watch Dogs reicht mir aus, um zumindest neugierig auf einen Film zu sein. Wie steht es mit dir?