Die Miniserie Adolescence sorgte letztes Jahr für Aufsehen und gewann mehrere Auszeichnungen. Es ist eine wirklich kraftvolle, düstere und äußerst aktuelle Darstellung von schwierigen jungen Köpfen und einer Familie, die in Echtzeit auseinanderfällt. Produzent Philip Barantini (der auch Adolescence inszenierte) steht ebenfalls hinter dem britischen Gefängnisdrama Wasteman. Ich liebe Filme und Serien, die in Gefängnissen spielen, wobei zu meinen Favoriten The Green Mile und die hervorragende HBO-Serie Oz gehören, die ich immer noch als eine der absoluten Top-Serien betrachte. Es ist allerdings etwas unklar, wie es heutzutage im Kopf steht, und ich gebe zu, dass ich es seit dem binge-Watchen aller Staffeln vor zwanzig Jahren nicht mehr noch einmal gesehen habe.

Was Wasteman betrifft, so folgt es Taylor, einem Mann auf Bewährung, dessen Hoffnungen auf einen Neuanfang durch die Ankunft seines Zellengenossen Dee gefährdet werden. Als Dee Taylor unter seine Fittiche nimmt, stellt ein brutaler Angriff ihre Bindung auf die Probe und zwingt Taylor, zwischen dem Schutz von Dee und seinen eigenen Chancen auf Befreiung zu wählen.

David Jonsson und Tom Blyth, die Unfug im Schilde führen.

Vor ein paar Monaten las ich eine Rezension – oder einen Auszug daraus – in der ein Kritiker Wasteman eines der absolut besten Gefängnisdramen seit The Shawshank Redemption betrachtete. Das waren vielleicht nicht die genauen Worte, aber das fasst das Wesentliche zusammen, denn solche Aussagen begeistern mich selten. Wenn überhaupt, haben sie den gegenteiligen Effekt, ein bisschen wie damals, als das Remake von The Blair Witch Project 2016 als fantastisch und furchteinflößend bezeichnet wurde und die eigentliche Veröffentlichung für solche Vergleiche nicht geeignet war.

Aber zurück zu Wasteman. Der Film wurde vom Debütanten Cal McMau inszeniert und zur Besetzung gehören Tom Blyth (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) und David Jonsson (The Long Walk, Alien: Romulus). Es ist ein rauer, düsterer und roher Film, genau wie man es erwarten würde. Er ist gut gespielt und stilvoll, aber trotz seiner kurzen Laufzeit dauert es tatsächlich eine Weile, bis ich wirklich in die Welt hineingezogen bin. Ich finde es etwas schwer, genau zu sagen, warum, aber es ist etwas seltsam an der Art, wie die Handlung aufgebaut ist, wo man direkt mitten ins Geschehen geworfen wird, und ich finde, man bekommt nicht genug Kontext – zumindest nicht am Anfang. Es dauert eine Weile, bis das richtige Gefühl einsetzt, obwohl ich die Taktik verstehe, uns direkt in den grauen Alltag des Gefängnisses zu stürzen.

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Jonsson ist in der Hauptrolle hervorragend.

Es findet seinen Rhythmus, baut sich auf, und ich bin bereit, vieles zu verzeihen, wenn es so gut gemacht ist, aber erst nach der Hälfte fühle ich mich wirklich gefesselt und emotional investiert. Manchmal wird es wirklich nervenaufreibend und angstzuregend, und man fühlt mit Taylor, wenn es sich wirklich so anfühlt, als würde ihm alles durch die Finger gleiten. Wasteman ist im Kern ein wirklich guter Film und die Zutaten sind vorhanden, aber etwas, das mich stört, ist, dass ich die gewalttätigen Szenen auf eine sehr ruckartige Weise schneiden finde.

Vielleicht verdient er eine zweite Anschauung zu einem späteren Zeitpunkt, mit frischem Blick und einer anderen Perspektive? Schließlich habe ich mehrere Beispiele von Filmen, die mir beim ersten Anschauen nicht besonders gefallen haben, nur um mich nach dem erneuten Anschauen Hals über Kopf in sie zu verlieben. Ich mag Wasteman, vielleicht vor allem dank Jonssons hervorragender Schauspielerei, aber es war nicht ganz das, was ich erwartet hatte, und vielleicht bin ich etwas streng, aber ich hatte gehofft, mich... etwas mehr, ganz einfach.