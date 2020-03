Wastelanders-Expansion für Fallout 76 verzögert sich

Gestern gab es ein wenig Verwirrung auf unserer Webseite, was wir vielleicht langsam mal aufklären sollten. Bethesda wollte ursprünglich ihre kostenlose Wastelanders-Erweiterung für Fallout 76 vorstellen, die am 7. April erscheinen sollte. Allerdings gab es eine kurzfristige Planänderung, über die uns unsere Ansprechpartner nicht rechtzeitig informiert haben. Die Erweiterung, die einige aufregende Änderungen in der Art und Weise mit sich bringen, wie das MMORPG gespielt und erlebt wird, verschiebt sich infolgedessen auf den 14. April - also um eine Woche nach hinten.

Die Ankündigung wurde auf Twitter und über die offizielle Webseite getätigt. Darin behauptet der Verlag, dass aufgrund des Übergangs zur Fernarbeit und der veränderten Lebensumstände der Entwickler Bethesdas "Fähigkeit beeinträchtigt wurde, die endgültigen Tests durchzuführen, die [sie] für Wastelander benötigen". Das Team will sich natürlich beeilen und die versprochenen Inhalte schnellstmöglich bereitstellen.

Wastelanders wird Fallout 76 ein Element hinzufügen, das sich die Spieler bereits zum Start gewünscht hatten: Interaktionen mit NPCs. Neben den vielen technischen Totalausfällen war die größte Kritik am Fallout-MMO, wie leer und seelenlos es sich anfühlte. Bislang werden Quests über gefundene Aufzeichnungen oder durch Computerterminals vorgetragen, anstelle von vertonten Personen. Die Beseitigung dieser zusätzlichen Interaktionsebene hat vielen Spielern die Lust am Spiel genommen.

Doch am 14. April wird Fallout 76 dieses Manko beseitigen und uns NPCs zurückgeben. Außerdem wird es überarbeitete und brandneue Quests geben, sowie neue Charaktere, mit denen ihr eine virtuelle Beziehung eingehen könnt (das ist nämlich auch etwas, was Spieler mit der Reihe verbinden und dass sie sich gewünscht hatten). Die Verzögerung des Updates ist im aktuellen Rahmen durchaus sinnvoll und es ist vielversprechend zu sehen, dass es nur eine kurze Wartezeit für die Fans bedeutet. Freut ihr euch darauf, bald ins Ödland zurückzukehren?