Wasteland-3-DLC Cult of the Holy Detonation markiert für Inxile "das Ende einer Ära"

Diese Woche hat das Strategie-Rollenspiel Wasteland 3 eine kostenpflichtige Erweiterung namens "Cult of the Holy Detonation" erhalten und damit gilt die Produktion des Titels nun als abgeschlossen. Für das Studio Inxile ist die inhaltliche Vervollständigung ein besonderer Moment, da das Rollenspiel von Deep Silver das letzte noch laufende Projekt war, das sie begonnen haben, bevor sie 2018 von Microsoft gekauft wurden.

Inxile muss nun nicht mehr mit externen Firmen zusammenarbeiten, da sie aus Microsofts Brieftasche bezahlt werden. Der Studiochef und Gründer Brian Fargo beschreibt die aktuelle Situation wie folgt: "[Cult of the Holy Detonation] ist abgeschlossen, viel Spaß damit! [Die Veröffentlichung des DLCs] markiert auch das Ende einer Ära für uns, [einer Ära, in der wir] mit Drittanbietern zusammenarbeitet [haben]. Wir können uns [nun] mehr auf das Kreative konzentrieren."

Fargo hat bereits zuvor darüber gesprochen, wie gut es im gefällt, ohne den wirtschaftlichen Druck eines Indie-Entwicklers an kreativen Herausforderungen arbeiten zu können. Was sein Team als Nächstes macht, steht noch in den Sternen. Angeblich ist es ein Rollenspiel mit viktorianischem Setting, aber das ist nur der Buschfunk, auf den ihr nichts geben solltet.