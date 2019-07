Wasteland Cup: Crossout-Update führt Rocket-League-Fußball ein

Gaijin Entertainment veröffentlichte diese Woche ein neues Update für Crossout - den Wasteland Cup. Wenn ihr Rocket League mögt und von Fußball nicht genug bekommt, könnt ihr das jetzt mit dem Actionspiel von Targem Games verbinden. Neben einem neuen Spielmodus wurden mit dem großen Update die bestehenden Karten Broken Arrow, Ship Graveyard, El Diablo Gorge und Lost Coast überarbeitet. Eine frische PvP-Karte ist ebenfalls dabei, darauf hat ein abgestürztes Spaceshuttle einen riesigen Krater hinterlassen. Ansonsten ist die Karte sehr offen, was zu Fernkämpfen auf große Entfernung ermutigt.

In der sogenannten Steel Championshop spielen zwei Teams aus je drei Spielern Fußball, indem sie sich einen Ball via Harpune ans Auto spannen und in Richtung des gegnerischen Tores rasen. Andere Spieler können nicht zerstört werden, Ranglisten-Systeme mit verschiedenen Ligen werden unterstützt. Während der Veranstaltung, die bis zum 14. August dauert, kann ein Paket mit Fußball-Dekorationen erworben werden. Neulinge sollen mit diesen Dingen ebenfalls angesprochen werden, nicht zuletzt weil sie mittlerweile deutlich schneller auf die Sprinter der leichten Fahrzeuge zugreifen können.

