Wasteland 3 taktisch klug auch ohne Mikrotransaktionen

Microsoft scheint beim Einsatz von Mikrotransaktionen keinen eindeutigen Ansatz zu verfolgen. Während Gears 5 für solche Systeme kritisiert wurde, werden die kommenden beiden Strategiespiele Age of Empires IV und Wasteland 3 auf herkömmliche Zusatzinhalte in Form von klassischen Erweiterungen setzen. In einem Interview mit SegmentNext sagte der Director Tim Campbell, dass es nach der Veröffentlichung am 19. Mai zwar zusätzliche Inhalte für das Spiel geben werde, darunter sollen sich aber keine Mikrotransaktionen befinden:

"Das Team hat definitiv einige tolle Ideen für Geschichten und Inhalte, an denen wir als DLC nach dem Start des Spiels arbeiten möchten, aber momentan macht das niemand. Wasteland 3 ist solch ein weitläufiges und reaktives Spiel, dass wir 100 Prozent unserer Zeit und Mühe darauf verwenden, das Spielerlebnis so gut wie möglich zu gestalten."