Wasteland 3: Little Vegas strahlt im neuen Trailer

Inxile Entertainment hat uns mit Wasteland 2 gezeigt, dass sie die Wurzeln der Serie ehren und konsequent fortsetzen können. Mitte Mai soll die Fortsetzung Wasteland 3 auf PC und Konsole erscheinen und dieses Spiel wird vorerst das letzte Projekt sein, das die US-Amerikaner in Eigenregie veröffentlichen (sie gehören mittlerweile zu Microsofts First-Party-Entwickler Xbox Game Studios). Das Strategie-Rollenspiel scheint noch einmal etwas ehrgeiziger zu sein, als sein Vorgänger, was man unter anderem in der schönen und detaillierten Umgebung erkennt. Eine genauere Vorstellung davon könnt ihr euch im neuesten Trailer machen, der uns überraschend am Valentinstag erreicht hat. Gezeigt wird die Stadt Little Vegas, die wir im Spiel besuchen werden.

