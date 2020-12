Wasteland 3: Inxile plant umfangreiche Fehlerbehebungen in Version 1.2.0

You're watching Werben

Auf der offiziellen Homepage von Inxile Entertainment spricht das Wasteland-3-Team von einem kommenden Update. Die Spielversion 1.2.0 scheint mehrere Balancing-Updates in sich zu vereinen, wodurch umfangreichere Veränderungen herbeigeführt werden sollen. Leider sprechen die Entwickler lieber über die Zubereitung von Fleisch, statt uns eine konkrete Vorstellung der kommenden Inhalte zu geben. Nächte Woche soll das große Update voraussichtlich auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen, doch im Nebensatz wird bereits eine ominöse Spielversion 1.3.0 erwähnt, die "noch mehr Korrekturen", sowie zusätzliche Sprachoptionen bereitstellt. Das wirkt auf uns ehrlich gesagt so, als ob Wasteland 3 noch einen weiten Weg vor sich hat. Sobald wir konkretere Informationen haben, lassen wir es euch wissen.