Wasteland 3: Fig-Investoren erhalten nach Microsoft-Akquisition pauschale Entschädigung

Investoren des Strategiespiels Wasteland 3 wurden diese Woche über Änderungen an ihrer geplanten Rendite informiert. Die Produktionskosten des Games wurden auf der Crowd-Finanzierungsplattform Fig.com zusammengetragen, doch nachdem Inxile Entertainment zu einem Teil der Xbox Game Studios wurde, kaufte Microsoft kürzlich die Veröffentlichungsrechte des Titels für knapp 2 Millionen Euro von der Plattform zurück. Anleger teilen diese Summe nun anteilsmäßig unter sich auf, was einer Rendite von insgesamt 132 Prozent entspricht. Bislang sollten die Investoren einen Zinssatz bekommen, der sich an den Verkäufen des Spiels orientiert. Die Sache hat sich für die Anleger also trotzdem gelohnt. Wasteland 3 soll Ende des Jahres auf PC und Konsolen erscheinen.

