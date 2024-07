Wasserspringer Tom Daley zeigt die Pappbetten der Olympischen Spiele in Paris

HQ

Wenn man bedenkt, dass die nächsten Olympischen Spiele in Paris stattfinden und die Eröffnungsfeier eigentlich für morgen geplant ist, könnte man annehmen, dass die teilnehmenden Athleten in der französischen Hauptstadt eine der führenden Weltstädte sein werden, dass sie im Olympischen Dorf auf echten und gut konstruierten Betten schlafen können. Aber das wird nicht der Fall sein, da die Spiele in Paris stattdessen zu einer Alternative aus Pappe tendieren.

Zugegeben, es scheint, als ob diese Kartonoption eine überraschend gut konstruierte und gestaltete Alternative ist, was der britische Taucher Tom Daley in einem Instagram-Video bewiesen hat, in dem er das modulare Design, die Robustheit und den Stauraum darunter zeigt. Die Betten werden sogar mit einem Satz Bettwäsche Paris 2024 geliefert...

Schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, wie die besten Athleten der Welt in den nächsten Wochen schlafen werden.

Werbung: