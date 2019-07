Washingtons Vorstädte jetzt für Year-1-Inhaber von The Division 2 erhältlich

Engagierte Spieler von Massive Entertainments The Division 2 werden aller Voraussicht nach einen Year-1-Pass besitzen, der sie dazu berechtigt, die DLC-Inhalte ein Jahr lang vor allen anderen Spielern auszuprobieren. Das neueste Content-Update - Episode 1: Washingtons Vorstädte - ist ab sofort für diese Spieler erhältlich. Die Expeditionen lassen euch einen neuen Ort erkunden und setzen die Geschichte nach Tidal Basin fort. Wie der Name schon andeutet führt der Inhalt die Agenten an den Stadtrand von Washington, DC. Dort warten zwei neue Missionen und frische Ausrüstung auf uns. Das Update 1.10 steht auf PC, Playstation 4 und Xbox One für Passinhaber bereit, der Rest der Welt muss sich noch bis zum 30. Juli gedulden. Die konkreten Patch-Notizen findet ihr auf Reddit.

